تركيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية التجارة الحرة

وقعت تركيا وأوكرانيا، الخميس، 8 اتفاقيات تعاون بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وفولودمير زيلينسكي، في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي إلى العاصمة كييف.

جاء ذلك على هامش لقاء ثنائي بين أردوغان وزيلينسكي، وآخر بحضور وفدي البلدين، في قصر "مارينسكي" الرئاسة في كييف.

ووقع البلدان 8 اتفاقيات تعاون أبرزها اتفاقية التجارة الحرة، وأخرى للتعاون في مجال سياسات الشباب، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني بين رئاسة الإيرادات بوزارة الخزانة والمالية التركية ودائرة الضرائب الحكومية الأوكرانية.

كما وقع البلدان اتفاقية إطار حول التعاون في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، وبروتوكولا لتأسيس لجنة جمركية مشتركة.

ووصل أردوغان إلى أوكرانيا ظهر الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة زيلينسكي.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار.

كما يرافقه كل من المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وعدد من المسؤولين.