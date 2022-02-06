تركيا ترفع الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الأحد إن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية.

وأضاف سلام أن الإجراء التركي سيؤمن للبنان 100 مليون دولار سنويا.

وذكر سلام أن القرار اُتخذ خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأضاف أنه نتيجة اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الأتراك، نجحنا في المرحلة الأولى في رفع الحظر عن تصدير "خردة المعادن" إلى تركيا.

وأشاد بهذه الخطوة التركية قائلا إنها "إيجابية بامتياز وتدعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة دقيقة، يناشد لبنان فيها كل الدول الشقيقة لدعمه للخروج من أزمته الحادة".

ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وهبوط حاد في قدرته مواطنيه الشرائية.

وقبل فرض الحظر، كان لبنان يصدر إلى تركيا أكثر من 40 بالمئة من مجموع "خردة المعادن" المُصدرة، بما يؤمن نحو 100 مليون دولار سنويا للاقتصاد اللبناني.

وزار وفد وزاري لبناني، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أنقرة الثلاثاء، وأجرى مباحثات مع مسؤولين أتراك حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عديدة.

وخلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال ميقاتي إن "لبنان يمر بأزمة تكاد تكون الأسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات".