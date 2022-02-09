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صادرات الموبيليا التركية تستهدف تحقيق بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية العام

وكالة الأناضول للأنباء
بورصة
نشر في 09.02.2022 14:10
آخر تحديث في 09.02.2022 14:12
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال رئيس الاتحاد التركي لمصنعي الموبيليا، مصطفى بالجي، إن الموبيليا التركية شهدت إقبالا كبيرا من باقي دول العالم في السنوات الـ 20 الأخيرة.

وأشار بالجي أن القطاع يهدف إل تحقيق صادرات بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية عام 2022.

ولفت إلى أن تركيا احتضنت مؤخرا معرض (IIFF 2022) والذي يعد أكبر معرض للموبيليا في أوروبا، حيث حظي بزيارة عملاء من 80 دولة، وجرى خلاله عقد صفقات بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح أن صادرات الموبيليا في يناير/ كانون الثاني الماضي، حققت زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2021، مسجلة 323.5 مليون دولار.

وأوضح أن دولاً مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، والعراق، وليبيا، جاءت في المراكز الأولى في قائمة الدول المستوردة.

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