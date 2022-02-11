ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا 14.4 بالمئة في ديسمبر

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الأول 2021، بنسبة 14.4 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، وحصلت عليها وكالة الأناضول.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال ديسمبر، زاد بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، على أساس سنوي.

أما مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء حقق زيادة بنسبة 6 بالمئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنظيرتها العام الماضي.

ويقيس المؤشر إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي.