تركيا.. انخفاض معدل البطالة إلى 11,2 في المئة في ديسمبر

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الخميس أن معدل البطالة في البلاد انخفض ليصل إلى 11.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، محققاً بذلك هبوطاً بحوالي 0.1 في المئة عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني .

وأظهرت البيانات أيضاً أن معدل المشاركة في القوى العاملة ارتفع 0.3 في المئة عن الشهر السابق ووصل في ديسمبر/كانون الأول إلى 52.9%. حيث شكلت القوى العاملة حوالي 33.9 مليون شخص في الشهر الأخير من العام، بزيادة 238 ألف شخص عن الشهر السابق.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي فقد بلغ معدل البطالة في ديسمبر/كانون الأول 2020 نسبة 12.7%.

وقال التقرير إن عدد النساء المشاركات في القوى العاملة ارتفع أيضاً بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري إلى 34.5%.

وكانت تركيا شهدت عام 2021، أعلى معدل بطالة في أبريل/نيسان بنسبة 13.4%، بينما كان أدنى معدل في يونيو/حزيران بنسبة 10.6%.

وأشار التقرير إلى أن 55.4% من الأشخاص يعملون في قطاع الخدمات و21.7% في الصناعة و16.8% في الزراعة و6% في البناء.

وشدد "أنور أركان" كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار الخاص "تيرا يتريم" ومقرها إسطنبول، على أن الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم المعتادة خلال جائحة فيروس كورونا، اضطروا إلى شغل وظائف مؤقتة في قطاع الخدمات في محاولة للحفاظ على دخلهم. وأشار إلى ضرورة دعم الانتاجية والكفاءة لأنها الحاجة الرئيسية للاقتصاد عند نقطة التحول والنمو المستدام، لا سيما في قطاع الصناعة.

وحول زيادة تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.4% اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني وارتفاع التضخم، قال أركان يجب العمل على حل مشكلة التضخم حتى تتحقق الزيادة الفعلية في الأجور وتبلغ قيمتها الحقيقية.

وأوضح أن "عوامل مثل إدارة تكاليف الشركات والرغبة في تغيير الوظائف بين الأفراد، قد تحد من المشاركة الجديدة في القوى العاملة أو تسبب زيادة في قوة العمل العاطلة". وحذر من بعض الصعوبات في إيجاد وظيفة دائمة في الأشهر المقبلة.