زيارات أردوغان لأفريقيا تعزز صادرات البلاد وأعمال القطاع الزراعي

من المتوقع أن تساهم زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو في فتح أسواق جديدة للشركات التركية العاملة في القطاع الزراعي وزيادة حجم التجارة في هذا المجال.

وتتصدر العديد من الاتفاقيات الهامة جدول أعمال الرئيس والوفد المرافق له ومنها اتفاقية التعاون في مجال صادرات الخضار والفاكهة واتفاقية التعاون في مجال تصدير منتجات الفول السوداني ومذكرة تفاهم بشأن توريد المعدات الزراعية الآلية بين تركيا والسنغال وغيرها.

وبالرغم من عدم الإعلان عن اتفاق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمن المتوقع أن يكون التعاون وتبادل الخبرات حول مواضيع مثل التصحر والجفاف ومكافحة حرائق الغابات والآفات وإدارة مستنقعات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي على جدول الأعمال خلال الزيارة.

وأوضح نهاد أويصالي رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية وسط الأناضول، أن رؤية أردوغان للانفتاح على إفريقيا مهمة جداً.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية تمكّن المصدرين من الوصول إلى كل نقطة في إفريقيا، وأن هذا يساهم بشكل كبير في نهضة البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضاف: "تُظهر بيانات استيراد المنتجات الغذائية في السنغال أن تركيا لديها إمكانات عالية كمصدر للبقوليات والسميد والنشاء والأنولين وزيت النخيل ومنتجات السكر ومستحضرات الكاكاو ومنتجات المخابز ومجموعة الخميرة".

مليار دولار صادرات قطاعية

من جانبه أوضح نجدت سين رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفاكهة والخضروات في البحر المتوسط، أن قطاع الفاكهة والخضروات التركي يصدر في الغالب التفاح والجزر والفجل والعنب والشاي والفاصوليا والتمر والبرتقال إلى السنغال. مضيفاً أن "السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية المدرجتان على جدول زيارة أردوغان في نطاق برنامجه لأفريقيا، ستقدمان مساهمات كبيرة في قطاع الفواكه والخضروات التركي، الذي يجري دراسات مكثفة لزيادة تنوع السوق ليصبح أكثر فعالية في القارة الأفريقية".

وأكد سين أن منتجات تركيا الزراعية مماثلة من حيث الجودة للدول الأوروبية وأسعارها أكثر تنافسية في السوق الأفريقية، حيث تهيمن إيطاليا وهولندا والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأضاف: "تم تطوير الاتفاقية التجارية مع السنغال لتشمل قطاعات الفاكهة والخضروات الطازجة والحبوب والبقول وتربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية بهدف الحصول على حصة أكبر في السوق الأفريقية، كي تكون قوة دافعة لصادراتنا وتمكنها من إقامة جسور جديدة في دول أخرى بغرب القارة الأفريقية".

ووفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، بلغت صادرات تركيا من المنتجات الزراعية إلى السنغال 88.1 مليون دولار عام 2021 بزيادة تقارب 30% مقارنة بالعام السابق، بفضل مساهمات الحبوب والبقول والبذور الزيتية التي حققت 59.7 مليون دولار.

وتبع ذلك الأثاث والورق ومنتجات الغابات بقيمة 20.4 مليون دولار، ثم تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية بقيمة 5.9 مليون دولار.

أما صادرات منتجات الفاكهة والخضروات التي يتوقع إبرام اتفاقية بشأنها فبلغت 1.2 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الفواكه والخضروات الطازجة 211 ألف دولار العام الماضي.

بدورها حققت صادرات تركيا من المنتجات الزراعية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 27.6 مليون دولار العام الماضي. واستحوذت الحبوب والبقول والبذور الزيتية على أكبر حصة في الصادرات بقيمة 16.7 مليون دولار.

وبلغت صادرات تركيا إلى غينيا بيساو 1.7 مليون دولار في عام 2020 وارتفعت إلى 2.9 مليون دولار العام الماضي.