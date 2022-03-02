بوينغ تعلق طلبيات قطع الغيار إلى روسيا في ظل المقاطعة الاقتصادية



قالت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، إنها علقت طلبيات قطع الغيار ودعم الصيانة، لشركات الطيران الروسية، في استمرار لمقاطعة اقتصادية آخذة بالتوسع ضد موسكو، على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وذكرت الشركة في بيان مقتضب، خلال وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنها علقت كذلك عملياتها في روسيا، حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك، بينما تواصل روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ما دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية على مؤسسات وشخصيات نافذة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، علقت عشرات الشركات حول العالم أنشطتها في روسيا، فيما أعلنت شركات أخرى تعمل بقطاعات أبرزها النفط والطاقة والنقل، تخارجها من السوق الروسية.

والأسبوع الجاري كذلك، حظرت عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير أجزاء من طائرات إيرباص وطائرات أخرى إلى روسيا، إلى جانب حظر على الناقلات الروسية من المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

تضاف خطوة بوينغ، إلى التحديات التي تواجه شركات الطيران الروسية لمواصلة تشغيل أسطول يضم أكثر من 700 طائرة من صنع الغرب.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.