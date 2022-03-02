تسارع تضخم منطقة اليورو إلى 5.8 بالمئة في فبراير

أظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 5.8 بالمئة خلال فبراير/شباط الماضي، وسط زيادة ملحوظة في أسعار الطاقة.

ووفق بيان "يوروستات"، الأربعاء، فإن معدل التضخم كان في حدود 5.1 بالمئة في يناير السابق له.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير إلى أعلى مستوى له، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة بسبب المخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكانت مساهمة الطاقة في معدل التضخم هي الأعلى، خلال فبراير، لتصل إلى 31.7 بالمئة، بعد أن كانت 28.8 بالمئة في يناير 2022.

يليها الغذاء والتبغ والكحول بـ 4.1 بالمئة (3.5 بالمئة في يناير)، ثم القطاع الصناعي غير الطاقي بـ 3.0 بالمئة (2.1 بالمئة في يناير)، والخدمات 2.5 بالمئة مقارنة بـ 2.3 بالمئة في يناير السابق له.

وسجل أعلى معدل للتضخم السنوي في ليتوانيا بـ 13.9 بالمئة، تليها إستونيا بـ 12.4 بالمئة، في المقابل، سجل أقل معدل في فرنسا بـ 4.1 بالمئة، ثم 4.3 بالمئة في كل من فنلندا ومالطا.

كان البنك المركزي الأوروبي يتوقع تراجع التضخم إلى أقل من المعدل المستهدف عند 2 بالمئة، على المدى المتوسط.