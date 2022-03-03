هيئة الإحصاء التركية: التضخم السنوي في فبراير يصل 54.44 بالمئة

أظهرت بيانات هيئة الاحصاء التركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 4.81 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 54.44 بالمئة على أساس سنوي.

وأعلنت بيانات هيئة الاحصاء التركية، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، في يناير بواقع 7.22 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 105.01 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 25.98 بالمئة وأسعار المنتجين بنسبة 56.83 بالمئة اعتبارا من فبراير، مقارنة مع معدلات آخر 12 شهرا.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.