انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 12% عام 2021

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن معدل البطالة في تركيا انخفض 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 12% عام 2021.

وقال معهد الإحصاء التركي "تورك ستات" إن عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر قد انخفض بمقدار 121 ألفاً وبلغ 3.9 مليون عام 2021 مقارنة بعام 2020.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن مقياس نقص استخدام العمالة انخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 24.4% بعد أن بلغ ذروته عند 29.5 % في يناير/كانون الثاني 2021 بسبب تأثير تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال المعهد إن معدل البطالة بلغ 10.7% بين الرجال و14.7% بين النساء.

كما أشارت هيئة الإحصاء إلى أن عدد المشتغلين بلغ 28.8 مليون بزيادة 2.1 مليون وبلغت نسبة التشغيل 45.2% مسجلةً زيادة 2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي عام 2021.

وقالت الهيئة إن القوى العاملة بلغت 32.7 مليوناً بزيادة 1.98 مليون شخص، واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة على نسبة 51.4% بزيادة 2.3 نقطة مئوية عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت البيانات أنه في عام 2021، كان حوالي 17.2% من إجمالي العمالة يشتغلون في الزراعة و 21.3% في الصناعة و 6.2% في البناء و 55.3% في قطاع الخدمات.

وارتفعت نسبة العاملين في الصناعة 0.8 وفي البناء 0.4 نقطة مئوية، بينما انخفضت 0.5 نقطة مئوية في قطاع الزراعة و 0.6 في قطاع الخدمات.