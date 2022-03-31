وزير المالية التركي: أجرينا محادثات "بنّاءة" في البحرين

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إنه أجرى محادثات "بنّاءة" خلال زيارته إلى مملكة البحرين.

جاء ذلك في تغريدة، الخميس، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ـ البحرينية المشتركة.

وانعقد اجتماع اللجنة في العاصمة البحرينية المنامة يومي 30 و31 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة وفدي البلدين.

وأكّد نباتي أن الاجتماع كان مهما، وتناول العلاقات الاقتصادية بين تركيا والبحرين بشكل معمق.

وذكر أن الاجتماع تناول أيضا بشكل مفصل الخطوات التي من شأنها تذليل العقبات أمام العلاقات التجارية الثنائية.

وأضاف: "في هذا الإطار، عقدنا لقاء ملموسا وبناء للغاية حول القضايا التي تشمل العديد من المجالات، بدءا من العلاقات الثنائية وحتى الاستثمارات المتبادلة والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون بين القطاعات".