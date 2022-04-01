إسرائيل والإمارات تعلنان استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت إسرائيل والإمارات، الجمعة، استكمال المفاوضات الثنائية حول اتفاقية للتجارة الحرة هي الأولى بين تل أبيب ودول عربية.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، في تغريدة على تويتر: "انتهينا من محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل".

وأضاف الزيودي: "أصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع في خطوة أخرى مهمة لتعزيز العلاقات تحت مظلة الاتفاقيات الإبراهيمية، وتمثل هذه الاتفاقية حقبة واعدة للتجارة والاستثمار بين البلدين".

من جانبه، كتب أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "اتفاقية تاريخية: إسرائيل والإمارات اكملتا المفاوضات على إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما".

وأضاف: "تم بحث موضوع الاتفاقية في لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بأبو ظبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم الاتفاق على تسريع المفاوضات على إبرامها".

وتابع جندلمان: "كما تم بحث ذلك خلال لقائهما في مصر الأسبوع الماضي، حيث اتفق الزعيمان على استكمال المفاوضات في غضون عدة أيام".

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي، في تغريدة على حسابها في تويتر، الجمعة: "إنه لشرف عظيم أن أختتم اليوم مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة وشاملة مع دولة الإمارات، وهي اتفاقية رائدة والأولى من نوعها مع دولة عربية".

وأضافت: "تم تضمين 95 بالمئة من المنتجات المتداولة بين الدولتين في الاتفاقية وستكون معفاة من الرسوم الجمركية".

وجاء الإعلان في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات التي انطلقت في إسرائيل، الأربعاء.

وجرت 4 جولات من المفاوضات 2 منها في دبي و2 في إسرائيل.

وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا عام 2020 عن تطبيع العلاقات بينهما ومنذ ذلك الحين تم تبادل السفراء وتدشين الخطوط الجوية المباشرة والتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الثنائية.