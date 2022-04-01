غازي عنتاب تستضيف قمة الأعمال العربية التركية الثانية يونيو المقبل

أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد) في تركيا، الجمعة، انعقاد قمة الأعمال العربية التركية الثانية في يونيو/ حزيران المقبل، بمدينة غازي عنتاب، جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس جمعية "موصياد"، محمود أصملي، في مدينة إسطنبول.

وقال أصملي، إن القمة ستعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو المقبل، برعاية منتدى الأعمال الدولي (İBF) وجمعية (موصياد)، ووزارة التجارة التركية، وبالتعاون مع بلدية غازي عنتاب، التي تعد من أهم المدن الصناعية بالشرق الأوسط.

وأضاف أن 1600 صناعي ومستثمر ورجل أعمال سيشاركون في القمة.

وتابع: "تركيا بموقعها الجغرافي تعتبر نقطة تقاطع موثوقة في العالم لسلاسل التوريد وضمن هذا الإطار تم نقل المؤتمر لغازي عنتاب من أجل التوقيع على نظام جديد يعتمد على التصدير، وستكون هناك لقاءات مشتركة وندوات وفعاليات تستهدف تشجيع التبادل التجاري".

وأشار إلى أنه سيتم تعزيز آليات التعاون مع رجال الأعمال العرب، لافتاً إلى أن "موصياد" تعمل بشكل تطوعي من أجل تلاقي رجال الأعمال حول العالم وعقد قمة أعمال دولية من أجل تعزيز الشراكات، وتعزيز الاتصال وتقويتها.

وقال: "نعمل على اقتصاد صديق للبيئة ونهتم بالتغير المناخي حيث سيزداد التصحر وقلة المياه، ما يؤدي لقلة في موارد الزراعة، لذلك نؤمن بالحفاظ على البيئة، وستكون هذه المواضيع مطروحة في أعمال القمة".

وذكر أصملي، أن "المنطقة العربية منطقة تجارة مهمة ولدينا عبر التاريخ مبادئ وتاريخ وثقافة مشتركة(..) تعتبر تركيا بموقعها المميز دولة توفر فرصا واعدة للمستثمرين ورجال الأعمال".

وزاد: "هناك مجالات عديدة للتعاون التجاري بفضل كثير من المنتجات المحلية الوطنية، وعبر الآليات التي تستهدف تعاوناً مستداماً".