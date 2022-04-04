أنقرة وطرابلس تبحثان المشاكل التي تواجه الشركات التركية في ليبيا وسبل حلها

بحث السفير التركي لدى طرابلس كنان يلماز، الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، المشاكل التي تواجه الشركات التركية في ليبيا وسبل حلها.

وأفاد يلماز في حديث لوكالة الأناضول، أنه بحث مع شكشك خلال لقاء جمعهما، المشاكل التي تواجه الشركات التركية في تنفيذ المشاريع غير المكتملة، والتي تعتبرها ليبيا من أولوياتها.

ولفت إلى أنهما تناولا "الخطوات الواجب اتخاذها لحل هذه المشاكل، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للأخوة والأصدقاء الليبيين".

وأضاف: "أكدت (خلال اللقاء) على الدور الحساس لديوان المحاسبة في ضمان الاستقرار والازدهار والتنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا، وأعربت عن ترحيبنا بجهودهم في هذا الصدد".