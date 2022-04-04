ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 19.8 بالمئة في مارس الماضي

أعلن وزير التجارة محمد موش ارتفاع قيمة الصادرات التركية بنسبة 19.8 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، وبلغت 22.7 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في أنقرة، للإعلان عن بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس.

وقال موش إن عائدات صادرات مارس الماضي، حطمت رقماً قياسياً لتبلغ أعلى مستوى لها مقارنة بالأشهر نفسها طيلة تاريخ الجمهورية.

وأوضح أن الصادرات التركية تواصل النمو القياسي منذ مطلع العام الجاري، لافتاً إلى تحطيمها رقماً قياسياً في الشهرين الأول والثاني من 2022.

وفي السياق، قال الوزير التركي إن بلاده استوردت ما قيمته 30.9 مليار دولار، خلال مارس الماضي.

وأفاد بأن الطاقة، استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الواردات.