تركيا.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 61.14 في المئة في مارس

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 5.46 بالمئة في مارس/آذار الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 61.14 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، ارتفع أيضًا مؤشر أسعار المنتجين خلال مارس بواقع 9.19 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 114.97 بالمئة على أساس سنوي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

وكان مؤشر التضخم في تركيا، سجل في فبراير/ شباط الفائت ارتفاعًا بنسبة 4.81 بالمئة على أساس شهري، ليبلغ 54.44 بالمئة على أساس سنوي.