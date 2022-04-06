اتحاد نقابات وأفران لبنان.. أزمة خبز تدق الأبواب

حذر اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، من أزمة نقص خبز على الأبواب، نتيجة توقف العديد من المطاحن عن العمل، جراء عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح.

وقال الاتحاد في بيان، الأربعاء، إنه للأسبوع الثاني على التوالي، تشهد الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، نقصا في تسليم الطحين من المطاحن لأسباب عديدة.

وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز، ما زاد الطلب على السلعة الرئيسة لدى الأفران الأخرى، التي تعمل وما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد.

ورأى أن مصرف لبنان يؤخر تسديد ثمن بواخر القمح المستورد، لأسباب مجهولة، مضيفا: "نأمل ألا تكون تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والأفران والشعب اللبناني برمته".

وناشد الاتحاد في لبنان، كافة المسؤولين العمل على إرساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.