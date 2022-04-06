السفارة الأمريكية بأنقرة: شركاتنا تنظر إلى تركيا كمركز إقليمي للتجارة

صرحت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في أنقرة، جولي إيدا، الأربعاء، أن شركات بلادها تنظر إلى تركيا كمركز إقليمي للتجارة.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بأنقرة، حول تفاصيل زيارة وكيلة وزارة التجارة الأمريكية ماريسا لاغو إلى تركيا.

وأوضحت إيدا في البيان، أن هناك علاقة اقتصادية قوية ومتنامية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 28 مليار دولار، بزيادة قدرها 32 بالمئة مقارنة مع عام 2021.

وأضافت أن البضائع التركية أصبحت أكثر جاذبية في السوق الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تعتبر السوق الثاني للصادرات التركية في عام 2021.

وذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي رابع أكبر شريك تجاري لتركيا، مؤكدة أن "الشركات الأمريكية ترى تركيا كمركز إقليمي".

ولفتت إلى أن هناك مجال لمزيد من النمو في العلاقات التجارية بين واشنطن وأنقرة.

وأوضحت أن مسؤولي السفارة يجتمعون بانتظام مع الشركات الأمريكية التي ترغب في زيادة مبيعاتها واستثماراتها في تركيا.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمار المباشر للولايات المتحدة في تركيا بلغ 5.8 مليارات دولار عام 2020.

وذكرت أن الشركات الأمريكية وظفت ما يقرب من 60 ألف شخص في تركيا عام 2019.

وأعربت السفارة الأمريكية عن ترحيبها بزيارة لاغو إلى تركيا لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي، وإطلاقها الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة في 4 أبريل/ نيسان الجاري.