لبنان: ملتزمون بالتعاون الكامل مع النقد الدولي للخروج من الأزمة الاقتصادية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، التزام بيروت الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع البلد الذي انهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي.

جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع مع صندوق النقد عقد بقصر بعبدا وسط العاصمة بيروت، شارك فيه الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وذكر البيان أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة، وعجز كبير في الميزان الخارجي، وزيادة مضطردة في الدين العام".

وزاد: "مّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".

وأكد بيان الرئاسة أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولا؛ لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".

وأضاف: "المطلوب سياسات وإصلاحات فعّالة؛ لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".

وأكد عون وميقاتي "أهمية التعاون بشكل وثيق؛ لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها (مع الصندوق)، بما في ذلك إقرار تشريعات ضرورية هادفة لإنجاح البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية، على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع النقد الدولي حول خطة إنقاذ لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي بعد تشكيل حكومة جديدة.