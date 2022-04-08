النفط يرتفع مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط الخام ليبقى مزيج برنت فوق 100 دولار للبرميل، اليوم الجمعة، مع تغلب المخاوف بشأن الإمدادات الروسية، على إعلان وكالة الطاقة الدولية أكبر سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ.

وبحلول الساعة 8:15 (ت.غ)، جرى تداول خام برنت القياسي، تسليم يونيو/ حزيران، عند 102.02 دولار للبرميل، بارتفاع 1.4 دولار أو بنسبة 1.43 بالمئة،

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/ أيار، 1.58 دولار أو بنسبة 1.65 بالمئة، إلى 97.61 دولار للبرميل.

والخميس، أعلنت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة حزمة خامسة من العقوبات على موسكو ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، وتشمل هذه الحزمة الفحم الروسي، في خطوة يتوقع أن تزيد الطلب على النفط والغاز.

وتزايدت الدعوات لحظر النفط الروسي، ما يعني حرمان الأسواق من حوالي 5.7 ملايين برميل من الإمدادات الروسية.

ويأتي الارتفاع في أسعار النفط رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية، الخميس، التزام اعضائها من كبار المستهلكين بالإفراج عن 120 مليون برميل من احتياطي الطوارئ الاستراتيجي خلال 6 أشهر، مع إمكانية زيادتها إلى 240 مليون برميل.

وهذا أكبر سحب من المخزون الاستراتيجي في التاريخ، وهو الثاني في غضون شهر واحد.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الأسبوع الماضي بضخ 180 مليون برميل من احتياطي الولايات المتحدة على مدى 6 أشهر، بواقع مليون برميل يوميا.

وساهم الإعلان عن السحب من المخزون بتهدئة الأسواق قليلا خلال الأسبوع، إذ تتجه الأسعار لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 3 بالمئة لمزيج برنت و5 بالمئة للخام الأمريكي.