ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومالي مئة بالمئة العام الجاري

ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا ومالي بنسبة 100 بالمئة منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وفق ما أعلن السفير التركي لدى مالي مراد مصطفى أونارت.

وفي تصريح للأناضول، الأربعاء، أوضح أونارت أن حجم التجارة بين البلدين يزداد كل عام بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمالي في 2018.

وأضاف: "حجم التجارة بين البلدين حقق العام الحالي زيادة بنسبة 100 بالمئة مقارنة بسابقه، وبلغ 140 مليون دولار، ونهدف لرفعه إلى 200 مليون هذا العام".

ولفت أونارت أن مالي دولة غنية وسوق كبير غير مستكشف.

ودعا رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مالي، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ الاستثمارات في كافة المجالات.