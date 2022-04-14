بنك أبوظبي يسحب عرض استحواذ على الأغلبية في هيرميس المصرية

أعلن بنك أبوظبي الأول (أكبر بنوك الإمارات)، سحب عرضه غير الملزم المقدم في فبراير/ شباط الماضي، للاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس المدرجة ببورصة مصر.

وأوضح البنك في بيان، الخميس، أن القرار جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

وأفاد البنك بأن السوق المصرية، ستظل مهمة له من الناحية الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته وعملياته في مصر.

وفي 9 فبراير الماضي، تقدم أبوظبي الأول بعرض استحواذ على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة في هيرميس بسعر 19 جنيها للسهم (1.2 دولار)، السعر قبل خفض قيمة الجنيه.

وتعمل "هيرميس" بصورة مباشرة في 7 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أحد بنوك الاستثمار الرائدة في العالم العربي.

وتنشط صفقات الاستحواذ على أسهم شركات مصرية من قبل الدول الخليجية في إطار دعم الاقتصاد المصري وسط انخفاض السيولة الأجنبية، بالإضافة إلى اقتناص الفرص وسط انخفاض سعر الأسهم.

واستحوذت شركة القابضة ADQ، المملوكة لحكومة أبوظبي، مؤخرا، على حصص في 5 شركات مصرية بقيمة تقترب من ملياري دولار.