رقم قياسي تركي.. 6.1 مليار دولار عائدات صادرات الآلات

حققت عائدات صادرات تركيا من الآلات 6.1 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة بذلك رقما قياسيا في تاريخ البلاد.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الآلات في تركيا، فإن صادرات القطاع حققت نموا بنسبة 12.2 بالمئة، خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي.

وبهذا تكون صادرات الآلات قد استحوذت على أكثر من 5 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد في الربع الأول.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادا للآلات التركية بما يتجاوز مليار دولار.

وفي مارس/ آذار الماضي وحده، صدرت تركيا من الآلات ما قيمته 2.3 مليار دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال قوطلو قره ولي أوغلو، رئيس اتحاد مصدري الآلات، إن القدرة الإنتاجية لتركيا في هذا المجال، زادت 42 بالمئة خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أن قطاع الآلات في الاتحاد الأوروبي لم يحقق توقعاته خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن إنتاج الآلات في تركيا زاد 32 بالمئة خلال 2021، في حين أن هذه النسبة بلغت 6.4 بالمئة فقط في ألمانيا.