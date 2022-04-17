صعود حيازة السندات الأمريكية إلى 7.714 تريليونات دولار حتى فبراير

صعد إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية فبراير/شباط، بنسبة 1.1 بالمئة إلى 7.714 تريليونات دولار، مقابل 7.662 تريليونات في يناير/كانون الثاني السابق له.

وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الجمعة، تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بـ 1.306 تريليون دولار في فبراير، مقابل 1.303 تريليون دولار في يناير.

في المرتبة الثانية حلت الصين بـ 1.055 تريليون دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 1.060 تريليون مقارنة مع يناير.

كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 625.2 مليار دولار، مقابل 608.8 مليارا، ورابعا أيرلندا بـ314.8 مليار دولار مقابل 308.3 مليارا، على أساس شهري.

فيما حلت لوكسمبورغ خامسا بـ314 مليار دولار مقابل 310.8 مليارا.