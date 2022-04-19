تركيا بيئة استثمارية آمنة لرجال الأعمال العراقيين

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي العراقي خالد أقار، إن رجال الأعمال العراقيين يرغبون في زيادة استثماراتهم في تركيا لأنهم يرون البلاد ملاذاً آمناً.

وتأكيداً على تزايد حجم التجارة بين تركيا والعراق، قال أقار إن تركيا حققت صادرات بقيمة 9.1 مليار دولار إلى العراق عام 2020 و11.1 مليار دولار عام 2021.

وأضاف: "يبلغ حجم التجارة الحالي بين البلدين 19 مليار دولار. ونأمل أن تصبح هذه الأرقام أعلى بكثير عام 2022. وإذا ما نظرنا إلى أرقام الأشهر الأولى من هذا العام، نجد أن هناك زيادة في تبادلنا التجاري".

وأشار أقار إلى أن رجال الأعمال العراقيين مهتمون للغاية بالاستثمارات في تركيا. وتوقع أن يصل حجم التجارة إلى 25 مليار دولار على الأقل عام 2022. وأوضح أنهم يعقدون اجتماعات في العراق بهذا الصدد.

ويتطلع رجال الأعمال العراقيون إلى الاستثمار في تركيا للحفاظ على أرباحهم وزيادة أعمالهم في بيئة آمنة، مع تطور العلاقة بين البلدين القائمة على روابط ثقافية واقتصادية. كما يركز رجال الأعمال العراقيون اهتمامهم على مجالي الطاقة والتصنيع في تركيا.

وأضاف أقار أن السلطات العراقية تريد جذب المزيد من الاستثمارات في الزراعة، وتقدم العديد من الحوافز مثل منح أراضٍ مجانية للأنشطة الزراعية.