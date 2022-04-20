تركيا.. نمو صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية 9.8 بالمئة

حققت صادرات تركيا من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، نمواً بنسبة 9.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبحسب بيانات من مجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغ إجمالي عائدات البلاد من المنتجات المذكورة، 3 مليارات و528 مليون دولار.

وفي مارس/ آذار وحده، بلغت عائدات صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مليارا و370 مليون دولار.

وخلال هذه الفترة، تصدرت المملكة المتحدة قائمة البلدان الأكثر تصديراً للمنتجات التركية هذه، بواقع 408.4 ملايين دولار، تلتها ألمانيا بـ 319 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 212.8 مليون دولار.</p>