إيلون ماسك يشتري تويتر في صفقة قدرت بنحو 44 مليار دولار

توصل ايلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولارا للسهم، ما يجعل قيمتها الاجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين في بيان.

وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكا للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الانسانية"، بحسب ما ورد في البيان.

ويعد الاتفاق تحولا جذريا في موقف مجلس الإدارة الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصّة.

وكان إيلون ماسك قد اشترى في وقت سابق هذا الشهر حصة رئيسية في الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور إن المجلس "أجرى عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح إيلون مع تركيز مضاعف على القيمة واليقين والتمويل"، وفق بيان الشركة.

وأضاف البيان أن المجلس يعتقد أن الصفقة "أفضل مسار للمضي قدمًا لمساهمي تويتر".

أثار اقتراح رئيس مجموعة تيسلا المثير للجدل شراء منصة التواصل الاجتماعي العملاقة مخاوف، وخصوصا أن تصريحاته غير المتوقعة والاتهامات الموجهة له بالتنمر تتعارض مع أهدافها.