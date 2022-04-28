إسطنبول تحتضن اجتماعا لعالمي الأعمال التركي والإماراتي

احتضنت مدينة إسطنبول، الخميس، اجتماعا لعالمي الأعمال التركي والإماراتي حول طاولة مستديرة.

وأوضح مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في بيان، أن الاجتماع جرى برعاية وزارة التجارة التركية.

وأضاف البيان أن الاجتماع حضره وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولوباك، و60 رجل أعمال من كلا البلدين.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات أولوباك، الذي قال إن البلدين سيقدمان على خطوات جديدة من أجل تعزيز التعاون القائم بينهما.

وتابع: "في إطار برنامج رؤية 2040، تريد دولة الإمارات زيادة التنوع القطاعي لاقتصادها، وعالم الأعمال التركي يرغب في الاستفادة من الفرص الجادة التي تظهر بشكل خاص في الإسكان والنقل والبنية التحتية".

وأضاف: "ننتظر من الشركات الإماراتية تكثيف استثماراتها في تركيا كونها تعد بمستقبل مشرق ولها دور حيوي في المنطقة".

ولفت إلى أن مؤسسته تنتظر من الإماراتيين الاستثمار في الأراضي التركية بمجالات متعددة مثل الطاقة والصحة والبنية التحتية والغذاء والتمويل والكيمياء والسيارات والتقنيات الرقمية، وليس فقط في القطاع العقاري.