الخطوط الجوية التركية تحقق أرباحاً متزايدة بفعل انتعاش السفر وازدهار الشحن

صرحت شركة الخطوط الجوية التركية الخميس، أن صافي أرباحها شهد قفزة في الربع الأول من العام، حيث انتعشت صناعة السفر بعد تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسجلت الخطوط الجوية التركية أرباحاً صافية في الربع الأول بلغت 2.2 مليار ليرة تركية، ارتفاعاً من 438 مليون ليرة تركية في العام الماضي، عندما ساهمت عائدات الشحن الشركة على مواجهة الانخفاض الحاد في أعداد الركاب بسبب الوباء.

وأضافت الشركة أن إجمالي إيرادات الخطوط الجوية التركية بلغ 3.1 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، مشيرة إلى أن إيرادات الشحن التي شكلت حوالي 32% من إجمالي الإيرادات، ارتفعت بنسبة 141% خلال نفس الفترة.

وأضافت أنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها تمكنت من تحقيق صافي ربح من خلال تخفيض بند المصروفات الإجمالية بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مع إجراءات لخفض التكاليف.

وقد خدم الناقل الوطني ما مجموعه 12.7 مليون مسافر في الربع الأول ووصل إلى 76% من مستويات عام 2019.

كما بلغ معدل الإشغال للناقل 83.6% على الرحلات الداخلية و 68.6% على الرحلات الدولية من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

ونقلت الخطوط الجوية التركية حوالي 44.8 مليون مسافر خلال عام 2021، بارتفاع من 28 مليون مسافر عام 2020. لكن الرقم لا يزال منخفضاً عن 74.3 مليون مسافر عام 2019.

ووفقاً للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، احتلت الخطوط الجوية التركية المرتبة الأولى في أوروبا بين شركات النقل الشبكي خلال الربع الأول من عام 2022.

وأكدت المنظمة أن "الخطوط الجوية التركية، التي كانت الناقل الشبكي الأكثر طيراناً في أوروبا عام 2021، حافظت على ريادتها بين شركات الشبكات الأوروبية في الربع الأول من عام 2022".

وقالت شركة النقل إنها عوّضت جزئياً عن تناقص الطلب من جانب الركاب بأداء شحن قوي، مشيرة إلى أن "دمجنا قد ساهم بشكل كبير في نقل الإمدادات الطبية في مكافحة تفشي كوفيد-19".

كذلك ساعدت شركة الشحن التركية -وهي تمثل ذراع الشحن لشركة الخطوط الجوية التركية-، العديد من الدول في العالم للوصول إلى لقاحات كوفيد-19 من خلال تقديم 335 مليون جرعة لقاح إلى 61 دولة العام الماضي.

وقالت الشركة: "بالنظر إلى العدد المنخفض لشركات الطيران المتجهة إلى إفريقيا، قامت شركة الشحن التركية بمهمة جليلة لضمان بقاء اللقاحات في متناول الأشخاص الذين يعيشون في هذه القارة".

وأوضحت أن إيرادات الشحن زادت بنسبة 19% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وبحسب البيانات التي كشف عنها اتحاد النقل الجوي الدولي، احتلت شركة الشحن التركية أيضاً ترتيب خامس أكبر شركة شحن جوي في السوق العالمية.