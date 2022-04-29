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تركيا.. زيادة عائدات السياحة 122.4 بالمئة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 29.04.2022 12:24
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

سجلت عائدات السياحة في تركيا زيادة بنسبة 122.4 بالمئة، خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك بحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، للفترة بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار الماضيين.

وبلغت عائدات السياحة خلال الفترة المذكورة 5 مليارات و545 مليونا و488 ألف دولار.

وبلغت حصة السياح الأجانب من العائدات 76.5 بالمئة، والأتراك المغتربين العائدين لبلادهم للسياحة 23.5 بالمئة.

ووصلت قيمة الإنفاق الشخصي للسياح 4 مليارات و852 مليونا و137 ألف دولار، في حين بلغ قيمة أجور الجولات السياحة 602 مليونا و350 ألف دولار.

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