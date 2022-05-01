إيرادات قناة السويس تسجل رقما غير مسبوق في أبريل

قالت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد، إنها حققت إيرادات مالية غير مسبوقة خلال أبريل/نيسان الماضي، وسط ارتفاع حركة التجارة حول العالم.

وذكرت القناة في بيان، أن إيراداتها في أبريل سجلت 629 مليون دولار، بنمو 13.6 بالمئة على أساس سنوي، صعودا من 553.6 مليون دولار في أبريل 2021.

وعدلت القناة خلال العامين الجاري والماضي من رسوم عبور بعض أنواع السفن، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية ارتفاعا، أثرت بالإيجاب على عدد السفن العابرة للقناة.

وفي 2021، حققت قناة السويس أعلى معدل إيرادات مالية سنوية، بلغت 6.3 مليارات دولار، وسط تحسن في رسوم العبور الناجم عن ارتفاع حركة التجارة البحرية.

القناة شهدت في 24 مارس/آذار 2021، جنوح السفينة "إيفرغيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة لستة أيام، قبل أن يتم تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.