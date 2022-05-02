إضراب سائقي خدمة التوصيل بدبي في احتجاجا على خفض الأجور

نظم سائقو خدمة توصيل الطعام إضرابا جماعيا في احتجاج نادر على خفض الأجور وظروف العمل القاسية التي يعيشونها في دبي، ما أدى إلى شل أحد تطبيقات التوصيل الرئيسية في البلاد.

بدأ الإضراب في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، وانتهى صباح اليوم الإثنين، عندما وافقت شركة ديليفرو التي تتخذ من لندن مقرا لها، إلى الدراجين على إعادة أجور العمال إلى 2.79 دولار لكل تسليم بدلا من السعر المقترح البالغ 2.38 دولار الذي أدى إلى الإضراب بعد أن حاولت الشركة خفض التكاليف وسط ارتفاع أسعار الوقود.

كما تراجعت الشركة المدعومة من أمازون عن خطتها لتمديد نوبات العمل إلى 14 ساعة في اليوم.

ويعتبر عمال التوصيل في دبي، دعامة أساسية في المركز المالي مع ازدهار الطلب خلال الجائحة.

وقالت ديليفرو في بيان لوكالة الأسوشيتد برس: "من الواضح أن بعض نوايانا الأصلية لم تكن واضحة، ونحن نستمع إلى السائقين، لذلك أوقفنا حاليا جميع التغييرات مؤقتا وسنعمل مع سائقي وكالتنا للتأكد من أن لدينا بنية تناسب الجميع وتضع في الصميم مصلحة الركاب في وكالتنا".

تقدر قيمة خدمة توصيل الطعام البريطانية بأكثر من 8 مليارات دولار.