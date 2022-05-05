ليبيريا: نرغب بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا

أعلن وزير الخارجية الليبيري، دي-ماكسويل ساه كيمايه، عن رغبة بلاده بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا، تكون المرجعية المعنية للعلاقات الرسمية بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير الليبيري، الخميس، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف ساه كيمايه أنه التقى تشاووش أوغلو 5 مرات مؤخرا، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد متانة.

وأوضح أن اجتماعاته مع تشاووش أوغلو تناولت العديد من الملفات، مضيفا: "أعربنا عن رغبتنا في تعزيز علاقاتنا وروابطنا الثنائية، وتحدثنا عن سبل تطوير العلاقات بين تركيا وليبيريا".

وتابع: "عقدنا اجتماعا ثنائيا مطولا، وكان الاجتماع مفيدا للغاية لكلا البلدين، فعند النظر إلى علاقاتنا مع تركيا، نجد أنها جديدة نسبيا، لكنها واعدة للغاية".

وأردف: "سنة 1992، فتحت تركيا أبواب جامعاتها أمام الطلاب الليبيريين، واستفاد أكثر من 100 طلاب ليبيري من المنح الدراسية المقدمة من تركيا".

وأعرب الوزير عن رغبة بلاده في زيادة تركيا لعدد المنح المقدمة للطلاب الليبيريين، مؤكدا أن التعليم مجال مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أعرب عن رغبة بلاده بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا، بحيث تكون المرجعية المعنية للعلاقات الرسمية بين البلدين.

وأضاف أن بلاده شرعت بالعمل على فتح سفارة لها في أنقرة، مشيرا إلى أهمية اتخاذ تركيا خطوة مماثلة.

وفيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، أكد الوزير الليبيري استعداد البلدين للتعاون في مكافحة الإرهاب، وتابع: "من القضايا التي أعربت عن ارتياحنا لها، أننا سنبدأ تعاونا أوثق في المجال الأمني".