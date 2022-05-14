توقيع 10 مذكرات تفاهم ثنائية بين مصر وتونس

وقعت تونس ومصر، مساء الجمعة، اتفاقية و10 مذكرات تفاهم ثنائية في مجالات عدة، بينها التعليم والزراعة والاقتصاد.

جاء ذلك في ختام الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي استضافتها العاصمة تونس بين 12 و13 مايو/أيار الجاري، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وترأس وفدي البلدين في الدورة، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور تونس للمرة الأولى، منذ توليه المنصب قبل 4 سنوات.

وذكر البيان، أن الجانبان وقعا "اتفاقية إطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح أن مذكرات التفاهم الـ10، شملت "تبادل الخبرات في التعاون الدولي، والمعارض والأسواق الدولية، والأسواق المالية، وتنمية الصادرات، والتعاون الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ".

وتابع: و"تكنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد، والتشييد والبناء، وتبادل المعلومات بين هيئات الأسواق المالية، ومجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين".

وترتبط تونس ومصر بعلاقات سياسية متميزة، فضلا عن اتفاقيات ثنائية تشمل مختلف المجالات.