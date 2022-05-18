البنك المركزي التونسي يرفع نسبة الفائدة إلى 7٪

قرّر البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، رفع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة لتصل إلى 7 بالمئة.

وقال البنك، عبر بيان، إن "مجلس إدارته استعرض (خلال اجتماع الثلاثاء) آخر التطورات الاقتصادية والمالية، وقرر الترفيع (الزيادة) في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0 بالمئة".

وأضاف أن رفع هذه النسبة "سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6.0 بالمئة و8.0 بالمئة على التوالي".

وأفاد البنك المركزي التونسي بأن النشاط الاقتصادي، المدعوم أساسا من القطاع الصناعي، واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 ارتفاعه التدريجي ليبلغ 2.4 بالمئة على اساس سنوي مقابل 1.6 بالمئة في الربع السابق.

وتابع أن القطاع الصناعي ساهم بقدر مهم في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14 بالمئة على اساس سنوي مقابل 4.4 بالمئة في الربع الأخير من 2021.

وواصل التضخم في تونس ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، مسجلا زيادة جديدة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 7.5 المئة، على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).