تتارستان.. قازان تستضيف قمة اقتصادية إسلامية روسية

تستضيف مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، النسخة 13 من قمة اقتصادية دولية تجمع بين روسيا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ووكالة الأناضول "شريك إعلامي عالمي" في "قمة قازان 2022: روسيا والعالم الإسلامي" التي ستقام في الفترة بين 19 و21 مايو/ أيار الجاري.

ويشارك في القمة ممثلو منظمات دولية وحكومية ومالية، وشخصيات دبلوماسية وسياسية فضلًا عن المستثمرين ورجال الأعمال.

وتهدف القمة إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع تطوير المؤسسات المالية الإسلامية في روسيا.

ومن المقرر أن تناقش قضايا مثل تمويل الشراكة والصناعة الحلال ودبلوماسية الشباب والطب والرياضة والصناعات الإبداعية وتطوير الصادرات والأعمال التجارية والاستثمارات.

وبالإضافة إلى القمة، سيقام معرض "إكسبو حلال روسيا 2022" ومنتدى صناعة الآلات كجزء من فعاليات اليوم العالمي للحلال.

وكانت النسخة السابق للقمة أقيمت عام 2021 بمشاركة 5 آلاف شخصية من 64 دولة و41 منطقة روسية.