وزيرة بريطانية: التضخم يسجل مستويات مرتفعة والبلاد تواجه "وضعا صعبا"

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأربعاء، إن بلادها تعيش واقعا اقتصاديا بالغ الصعوبة، في وقت تواجه البلاد ظروفا صعبة مرتبطة بنسب التضخم المرتفعة.

وتحاول بريطانيا البحث عن حلول لإدارة ملف التضخم، الذي أفقد الأسواق المحلية الزخم الذي حظيت به قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت "تراس" في حديث مع تلفزيون سكاي نيوز اليوم، أن التضخم يسجل مستويات مرتفعة.. "البلاد تواجه وضعا صعبا".

وزادت: "ما نقوم به هو العمل على زيادة النمو في اقتصادنا وجذب الاستثمار إلى المملكة المتحدة، لمواجهة هذه الرياح العالمية المعاكسة، ولكن ليس هناك شك في أنه صعب للغاية على الناس في جميع أنحاء بريطانيا".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما وسط تدهور أزمة تكلفة المعيشة، إذ بلغت نسبة التضخم 9 بالمئة على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.