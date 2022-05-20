كولومبيا: نهدف لرفع التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، الجمعة، إن بلاده ترغب في رفع حجم التجارة والاستثمارات مع تركيا إلى أكثر من ملياري دولار في السنوات الأربع القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الإرث الفكري لأتاتورك" الذي نظمته جامعة "باهجة شهير" التركية بمدينة إسطنبول، أوضح فيها أن أنقرة وبوغوتا تمتلكان علاقات تجارية رائعة ومتوازنة.

وأشار أن كفة التبادل التجاري في الوقت الحالي تميل لصالح كولومبيا، لكن يمكن أن يتحول الوضع الحالي إلى وضع رابح - رابح.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ قرارا مهما بتحويل كولومبيا إلى شريك استراتيجي، مقدما شكره إلى أردوغان على هذا القرار.

وذكر أن زوجة أحد أقربائه أهدته كتابين عن مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وأضاف أنه شارك في المؤتمر لأنه يشعر بإعجاب عميق بأتاتورك، مؤكدا أن حياة الأخير كانت مصدرا لاستخلاص الدروس خلال مسيرته السياسية التي بدأت بعضوية البرلمان.

وشدد على أن إرث أتاتورك يتخطى حدود تركيا، مضيفا: "أتاتورك كان شخصا يعتقد أن أهمية الحياة لا تكمن دائما في امتلاك القوة، ولكن القدرة على إجراء تحولات جذرية".

وأردف: "أتاتورك كان يؤمن بالتعليم ويعتقد أنه أفضل طريقة لسد الفجوات الاجتماعية، فعندما تقوم بتمكين المواطن من التعليم فإنك تسمح لإبداعاته وموهبته بأن تصبح القوة الداخلية لصعوده في الحياة".

وفي وقت سابق الجمعة، بدأ الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره رجب طيب أردوغان.