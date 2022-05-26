مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يرتفع 2.1 بالمئة في مايو

ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 2.1 بالمئة على أساس شهري في مايو/ أيار الجاري، ليبلغ 96.7 نقطة.

جاء ذلك في بيان هيئة الإحصاء التركية، الخميس، حول مؤشر الثقة الاقتصادية الشهري.

ولفت البيان أن مؤشر الثقة ازداد بمعدل 2.1 بالمئة مقارنة مع أبريل/ نيسان الماضي، موضحا أن تسجيل هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات وتجارة التجزئة.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك في مايو زيادة بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 67.6 نقاط على أساس شهري.

في حين سجل مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة زيادة بنسبة 1.7 بالمئة ليبلغ 121.4 نقاط، ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بمعدل 6.1 بالمئة ليصل إلى 121.7 نقطة.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.