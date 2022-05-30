التضخم يسجل أعلى مستوياته منذ سنوات في ألمانيا وبلجيكا

ارتفع التضخم في ألمانيا وبلجيكا في أيار/مايو الجاري، إلى أعلى معدلاته منذ عشرات السنين.

وقفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.9 بالمئة في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء الألماني، الاثنين، إن التضخم على أساس سنوي قفز من 7.4 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي إلى 7.9 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بنسبة 11.1 بالمئة.

ويعد معدل التضخم الحالي في ألمانيا الأعلى منذ شتاء 1973-1974، عندما أدت أزمة النفط أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.

وفي بلجيكا، بلغ معدل التضخم السنوي 8.97 بالمئة في مايو الجاري، وهو أعلى مستوى تصل إليه البلاد منذ أغسطس/آب 1982، عندما كان عند مستوى 9.02 بالمئة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الهيئات البلجيكية، كانت أسعار الطاقة هي الدافع الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم.

وارتفعت أسعار الطاقة في بلجيكا بنسبة 56.8 بالمئة على أساس سنوي ، وبلغ معدل التضخم 6.32 بالمئة للمنتجات الغذائية.

وقفزت معدلات التضخم في العالم، كأحد تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وما تبعها من نقص في إمدادات الغذاء ومصادر الطاقة.