الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 7.3 بالمئة في الربع الأول من 2022

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، نموا بنسبة 7.3 بالمئة، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء.

وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، زاد 7.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 79.5 بالمئة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ تريليونين و496 مليارا و328 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 16,40 ليرة).

وأضافت المعطيات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، بلغت 179 مليارا و800 مليون دولار.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري، 7.2 بالمئة.