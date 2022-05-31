التضخم بمنطقة اليورو يقفز إلى 8.1 بالمئة في مايو

كشفت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" ارتفاع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 8.1 بالمئة في مايو/أيار، صعودا من 7.4 بالمئة في أبريل/نيسان السابق له.

وقال "يوروستات" في بيان، الثلاثاء، إن هذا الارتفاع الملحوظ لمعدل التضخم ناتج أساسا عن الزيادة الملحوظة في أسعار الطاقة والغذاء، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية.

ووفق المكتب الأوروبي، كانت مساهمة قطاع الطاقة هي الأعلى بنسبة 39.2 بالمئة في مايو، صعودا من 37.5 بالمئة في إبريل السابق له، يليه قطاع الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 7.5 بالمئة من 6.3 بالمئة قبل شهر.

وأظهر البيان أن معدل التضخم باستثناء قطاع الطاقة بلغ 4.6 بالمئة في مايو، مقارنة بـ 4.1 بالمئة في إبريل السابق له.

وسجل أعلى معدل تضخم في إستونيا بنسبة 20.1 بالمئة تليها ليتوانيا بـ 18.5 بالمئة؛ أما أقل معدل تضخم سجل في مالطا بنسبة 5.6 بالمئة ثم فرنسا 5.8 بالمئة.

جدير بالذكر أن منطقة اليورو هي اتحاد نقدي يضم 19 دولة أوروبية، تتخذ من اليورو عملة رسمية لها.