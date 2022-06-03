أيلون ماسك لديه "شعورٌ سيئٌ للغاية" ويأمر بتجميد التوظيف في شركاته حول العالم

كتب أيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المديرين التنفيذيين للشركة بأن لديه "شعوراً سيئاً للغاية" حول الاقتصاد وأن عليه تقليص نحو عشرة في المئة من الوظائف في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

جاءت الرسالة، التي أُرسلت يوم الخميس بعنوان "أوقفوا جميع عمليات التوظيف في جميع أنحاء العالم"، بعد يومين من مطالبة الملياردير للموظفين بالعودة إلى أماكن العمل أو تركه وتأتي ضمن سلسلة متزايدة من التحذيرات من رؤساء شركات بشأن مخاطر الركود.

وهبطت أسهم تسلا تسعة في المئة في التعاملات الأمريكية اليوم الجمعة بعد تقرير رويترز. فيما هبط مؤشر ناسداك للصناعات الثقيلة نحو اثنين في المئة.

وتظهر التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تسلا وظفت ما يقرب من 100 ألف شخص في نهاية عام 2021.

ولم يتسن الاتصال بالشركة على الفور للتعليق على ذلك.

وحذر ماسك في الأسابيع الأخيرة من مخاطر الركود ولكن رسالته الإلكترونية التي تأمر بتجميد التوظيف وتخفيض عدد الموظفين هي أكثر رسالة مباشرة وبارزة من نوعها من رئيس شركة صناعة السيارات.

وقال آدم جوناس المحلل في مورجان ستانلي في تقرير "إيلون ماسك لديه رؤية مستنيرة بشكل فريد في الاقتصاد العالمي. نعتقد أن رسالة منه ستحمل مصداقية عالية".

وقال مشيرا إلى إغلاق مدينة شنغهاي الصينية وارتفاع تكاليف المواد الخام للبطاريات وعوامل أخرى "إذا حذرت أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم حول الوظائف والاقتصاد فعلى المستثمرين إعادة النظر في توقعاتهم بشأن الهوامش ونمو الأرباح".

ولم يوضح ماسك، أغنى رجل في العالم وفقا لمجلة فوربس، أسباب "شعوره السيئ للغاية" بشأن الاقتصاد.

كما لم يتضح على الفور ما هي تبعات رأي ماسك على عرضه لشراء تويتر بمبلغ 44 مليار دولار. ومهدت هيئات مكافحة الاحتكار الأمريكية الطريق أمام اتمام الصفقة اليوم الجمعة مما أدى إلى ارتفاع أسهم تويتر خمسة في المئة.

وتكرر رؤية ماسك المتشائمة تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة مديرين تنفيذيين من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان تشيس وجون والدرون رئيس جولدمان ساكس.

وكان ماسك قال في رسالة على البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء إن على موظفي تسلا العمل من المكاتب ما لا يقل عن 40 ساعة أسبوعيا مغلقا الباب بذلك أمام العمل عن بعد. وقال "إذا لم تحضر، سنفترض أنك استقلت".

وأشار ماسك مرارا في تصريحاته في الآونة الأخيرة إلى خطر حدوث ركود.

وقال في مؤتمر عن بعد في منتصف مايو أيار في ميامي بيتش "أعتقد أننا على الأرجح في حالة ركود وأن الركود سيتفاقم".