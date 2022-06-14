فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2022

رفعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 من 2.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.

وأوضحت فيتش في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "عودة السياسة النقدية المتشددة"، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نموا فاق المتوقع.

وأوضح التقرير أن فيتش توقعت تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 4.5 بالمئة، و3 بالمئة خلال العام المقبل، و2.9 بالمئة خلال 2024.

وأشار إلى أن واردات تركيا انخفضت بسرعة مقارنة بصادراتها، وأن الاستثمارات والزيادة من صافي التجارة ساهمت في النمو.

وكانت فيتش توقعت في تقرير سابق لها، تحقيق الاقتصاد التركي خلال عام 2022، نموا بمقدار 2.4 بالمئة و3.2 بالمئة خلال العام القادم.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، توقعت فيتش أن تتراجع نسبة النمو خلال 2022 من 3.5 بالمئة إلى 2.9 بالمئة.

وذكر التقرير أن التضخم والسياسة النقدية التقييدية سيقللان من معدل نمو الاقتصاد العالمي.