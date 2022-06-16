تشاوش أوغلو: نتوقع تبادلا تجاريا مع صربيا بـ2.5 مليار دولار

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تتوقع بلوغ حجم التبادل التجاري مع صربيا في نهاية العام الجاري، نصف الرقم المستهدف البالغ 5 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، في العاصمة بلغراد.

وأوضح تشاوش أوغلو، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وصربيا تتقدم بوتيرة متسارعة نحو تحقيق هدف التبادل التجاري الثنائي البالغ 5 مليارات دولار.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تحقيق نصف الرقم المستهدف خلال العام الجاري، مذكرا بتجاوز التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار في 2021.

وأشار تشاوش أوغلو، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التركية في صربيا من مليون دولار إلى 300 مليون خلال 10 سنوات.

وذكر الوزير التركي أن الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في ارتفاع باهظ في أسعار الطاقة، الأمر الذي يدفع البلدان إلى مزيد من التعاون.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور صربيا في الأسابيع المقبلة، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في وقت يشهد العالم العديد من التحديات والأزمات والحروب.

وأوضح أنه عقب افتتاح تركيا لقنصليتها في مدينة "نوفي بازار" العام الماضي، ستفتح مكتبا قنصليا في مدينة "نيش" الصربية لتسهيل السفر بين البلدين.

ولفت تشاوش أوغلو إلى ارتفاع عدد السياح بين الجانبين، مؤكدا أن وزارتي الداخلية في البلدين ستوقعان قريبا بروتوكول تعاون حول السفر ببطاقات الهوية دون الحاجة إلى جوار السفر.

وأضاف: "ستكون صربيا البلد السادس في هذه الاتفاقية مع تركيا بعد قبرص التركية وأوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان وجورجيا".

وحول القضايا الإقليمية، قال تشاووش أوغلو، إنه بحث مع سيلاكوفيتش الوضع في البوسنة والهرسك، مشيرا إلى أن لصربيا دورا مهما للغاية في استقرار البوسنة والمنطقة.

كما أكد أن تركيا وصربيا ستواصلان بذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة البلقان، ودعم عملية الحوار بين بلغراد وبريشتينا.