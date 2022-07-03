4.6 مليارات دولار حجم استثمارات المقاولين الأتراك في الخارج خلال 6 أشهر

بلغت قيمة المشاريع التي تولى تنفيذها مقاولون أتراك في الخارج 4.6 مليارات دولار في النصف الأول من 2022.

وذكرت معطيات وزارة التجارة التركية، الأحد، أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ 132 مشروعا خارج البلاد في النصف الأول من العام الحالي، بلغت قيمتها 4.6 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن قطاع المقاولات التركي واصل رفع حجم أعماله خارج البلاد ووصل إلى قيمة استثمارات بلغت 458.4 مليار دولار عبر تنفيذ 11 ألفا و273 مشروعا في 131 بلدا منذ 2003.

وحلت روسيا في مقدمة البلدان التي نفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من مشاريعهم في الخارج منذ 1972.

وبلغت نسبة المشاريع التركية المنفذة في روسيا 20.8 بالمئة من إجمالي المشاريع التركية المنفذة خارج تركيا منذ 1972، بقيمة استثمارات بلغت 95.4 مليار دولار.

وجاءت تركمانستان في المرتبة الثانية بنسبة 10.9 بالمئة، وحجم استثمارات بلغت 50 مليار دولار، ثم العراق بنسبة 6.9 بالمئة بـ31.7 مليار دولار، ثم ليبيا وكازاخستان والسعودية على الترتيب.