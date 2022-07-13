111.4 مليون دولار صادرات الفستق العنتابي التركي للعالم

حققت صادرات تركيا من الفستق العنتابي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 111 مليونا و456 ألف دولار.

وفي بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، أن صادرات الفستق العنتابي حققت نمواً بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

والعام الفائت 2021، وصلت صادرات تركيا من الفستق العنتابي، إلى أسواق 110 دول حول العالم، بقيمة بلغت 209 ملايين و686 ألف دولار.

وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت صادرات القطاع نفسه، إلى أسواق 91 دولة، بكمية بلغت 12 ألف و258 طن.

وتصدرت ألمانيا قائمة المستوردين بواقع 17 مليون و43 ألف دولار، تلتها قيرغيزستان بـ 9 ملايين و363 ألف دولار، ثم العراق بـ 6 ملايين و828 ألف دولار.

يُذكر أن تسمية هذا المنتج بـ "الفستق العنتابي" يعود إلى ولاية غازي عنتاب التركية التي تشتهر بزراعته.