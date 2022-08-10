منتدى اقتصادي يجمع عالمي الأعمال الليبي والتركي في إسطنبول

تنعقد في يومي 3-4 أكتوبر/تشرين الأول فعالية اقتصادية لتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وتركيا، حيث تلتقي شركات البناء العامة والخاصة الرائدة في ليبيا إضافةً لرؤساء البلديات والمهندسين المعماريين ومهندسي الانشاء، مع القطاع الخاص التركي.

وسيجمع منتدى "أوربان إكسبو" Urbanexpo Forum الذي سيعقد في إسطنبول بالتعاون مع مجموعة "ADD" الدولية الليبية، الشركات المتعاقدة من كلا البلدين، وفقاً لبيان إدارة المعرض التي سترعى الحدث.

ومن المتوقع مشاركة وزارية من الجانب الليبي في هذا النشاط الذي ينظم بهدف ضمان التعاون بين البلدين في قضايا البنية التحتية والبنية الفوقية، فضلاً عن تمكين المقاولين الأتراك من الحصول على المزيد من الحصص من المشاريع في ليبيا، وزيادة الصادرات التركية إليها.

وسيتم في المنتدى الذي تشارك فيه المنظمات غير الحكومية الرائدة في ليبيا وغرف التجارة والصناعة والبلديات وغرف المهندسين المعماريين والمهندسين الانشائيين والشركات الكبيرة العاملة في القطاع الخاص، تقييم فرص التعاون المتبادل والفرص الجديدة المحتملة.

ومن المقرر خلال افتتاح الحدث، أن يلقي "مرتضى قرنفل" رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، خطاباً إلى جانب كلمات الوزراء الليبيين المرتقبة.

من جانبه قال "غالب الغبلاوي" الرئيس التنفيذي لمجموعة ADD الدولية في البيان الرسمي للشركة، إن أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال الليبيين ممن يديرون أكثر من 30 مليار دولار من رأس المال، سوف يأتون إلى إسطنبول.

وأضاف: "سيعطي هذا المنتدى الهام الذي يقدم مساهمة كبيرة في صادرات تركيا، الأولوية لأول مرة لأعمال البنية الفوقية بقدر أعمال البنية التحتية. كما سيوفر أيضاً فرصاً هامة من حيث تصدير المعرفة الفنية المتراكمة في قطاع الإسكان التركي".

وشدد "الغبلاوي" على أن الحدث سيساهم بشكل كبير في تحقيق التعاون بين البلدين، واستمرار اتفاقيات الأعمال دون انقطاع وإعادة اكتساب ليبيا لسياسة التنمية المستدامة، وقال: "يتمتع المقاولون الأتراك بثقافة أعمال تنعش كل الأمكنة التي يعملون فيها ولديهم استراتيجية تجعل الربح يعم على الجميع". مؤكداً أنه إذا ما تم اتخاذ خطوات استراتيجية وصحيحة متبادلة في عالم الأعمال، فإن ليبيا ستصبح أكثر نجاحاً وتقدماً، وأن المنتدى من شأنه أن يزيد في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الصداقة بين ليبيا وتركيا.