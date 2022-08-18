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أنطاليا التركية وجهة لملايين السياح الأجانب

وكالة الأناضول للأنباء
أنطاليا
نشر في 18.08.2022 15:40
شاطئ بمدينة أنطاليا الأناضول شاطئ بمدينة أنطاليا (الأناضول)

استقبلت ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط، أكثر من 8 ملايين سائح أجنبي، منذ مطلع العام الحالي.

وفي تصريحات صحفية، قال والي أنطاليا أرسين يازيجي: "إن التدفق السياحي الكبير على الولاية يمكن أن يستمر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في المدينة، استقبلت أنطاليا العام الفائت قرابة 8 ملايين و15 ألفا و366 سائحا أجنبيا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني، وحتى 17 أغسطس/ آب 2022.

وحل الألمان في المركز الأول ضمن الأجانب الأكثر زيارة لأنطاليا، خلال العام، وذلك بواقع مليونا و364 ألف سائح، بزيادة بلغت نسبتها 250%، ثم السياح الروس في المركز الثاني بواقع مليونا و276 ألف سائح، تلاهم البريطانيون بـ 617 ألفا و440 سائحا.

و تظهر البيانات عودة الحياة السياحية في الولاية التركية إلى ما قبل وباء كورونا بحسب بيانات رسمية.

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