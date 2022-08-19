رئيس وزراء باكستان: اتفاقية تجارة السلع ستسهم بزيادة التبادل التجاري مع تركيا

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاقية تجارة السلع التي أبرمتها بلاده مع تركيا في 12 أغسطس/ آب الجاري ستسهم بزيادة التبادل التجاري بين الجانبين إلى 5 مليارات دولار سنويا.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس الخميس، وفدا تجارياً تركياً برئاسة سفير أنقرة لدى إسلام أباد محمد باتشاجي.

وأشار شهباز إلى رغبة الجانبين في تعزيز التعاون بمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والاتصالات.



ووقعت تركيا وباكستان اتفاقية تجارة السلع، يوم 12 أغسطس الجاري، بهدف رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا.

وبموجب الاتفاق تقدم تركيا امتيازات لباكستان بشأن 261 خطاً جمركياً، بما في ذلك الإعفاء الضريبي الفوري على 123 سلعة، بالمقابل تقدم إسلام أباد لأنقرة امتيازات على 130 خطاً جمركياً.